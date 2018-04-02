Nihat Doğan, Özgecan'ın babası ile buluştu
2015 yılında Mersin'de hunharca işlenen bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili olay yaratan sözler sarfeden Nihat Doğan, halktan gelen tepkiler üzerine çarpıcı bir hamlede bulundu.
Özgecan Aslan'ın katledilmesinden sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile büyük tepki alan Nihat Doğan'ın Aslan'ın babası ile görüştü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaştığı ''Siz de mini eteği giyip laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı
Nihat Doğan'ın Instagram'dan paylaştığı notu şöyle:
''Karşımda oturan, 'Bunca sapığın kol gezdiği sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir.
Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'Zulüm 1453 te başladı' diyen, mankurt, hakk düşmanı batılın p... çomarları bu fotoya çok iyi baksın…
Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım… Buradan size ekmek çıkmaz.
Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla… Dönen dönsün ben dönmezem yolundan haydi şimdi başka kapıya… #ÖzgecanAslan''
TÜRKİYE
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