Facebook Twitter Rss

Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a sert sözler!

Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a sert sözler!.16159
  • Giriş : 09.06.2018 / 09:24:00

Eski futbolcu Nihat Kahveci ile Başkan Fikret Orman birbirine girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Nihat Kahveci ile Fikret Orman arasındanki gerilim sürüyor. Fikret Orman'ın açıklamaları üzere daha önce iki kez attığı tweetlerle gündeme oturan Nihat Kahveci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Bizden tefeci gibi para aldı'' açıklaması üzerine Nihat, 4 madde üzerinden Fikret Orman'a yüklendi ve çok sert ifadeler kullandı.

Nihat'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

- Fikret Orman üç senedir kulup çalışanlarının kazandıgı başarılarının getirisi olan paralar nerede?

- Kaçtane menejer ve oyuncu sana ve kulube hukuk yoluyla dava açıp hakkını talep etmiş durumda veya hazırlıgında??

- Taraftarın aldıgı kombinelerin karşılıgı nerede..

- Hadi bana tefeci dedin .. Buna sadece gülünür. Beşiktaş ‘ta tefecilik yapıyor derken bana Beşiktaş ‘ta tefecılermi var demek istıyorsun?

fikret Orman ne demişti?

"Burak Yılmaz ile ilgili söylediklerim onun transferiyle ilgili değil. Babası bizde oynamış, kendisi de Beşiktaşlı dedim. Ben bunları her Beşiktaşlı oyuncu için söylemem. Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı. O nedenle onun için böyle şeyler söylemem. Ancak Burak Yılmaz'ın böyle bir şeyi olmadı. Söylediklerimin arkasında bir mana çıkmasın. Burak Trabzonspor'un oyuncusu."

FANATİK

Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Özat'tan sert sözer: Ali Koç'un anlattığı gibi değil

Teknik adam Ümit Özat, Ali Koç ile ilgili çarpıcı açıklamalara bulundu.

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı.

 

Beşiktaş ile Başakşehir Burak için yarışıyor

Beşiktaş ile Başakşehir Burak için yarışıyor

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile ilgili son kararı merak konusu oldu.

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Vagner Love, Beşiktaş'ı icraya verdi!

Golcü oyuncu Vagner Love, Beşiktaş Kulübü'nü icraya verdi.

 

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna getirilen Damien Comolli, ilk önerisini sundu.

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı

TFF'den Demirören için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, iş dünyasının önde gelen ismi Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası başsağ


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya