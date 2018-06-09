Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a sert sözler!
Nihat Kahveci ile Fikret Orman arasındanki gerilim sürüyor. Fikret Orman'ın açıklamaları üzere daha önce iki kez attığı tweetlerle gündeme oturan Nihat Kahveci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde ''Bizden tefeci gibi para aldı'' açıklaması üzerine Nihat, 4 madde üzerinden Fikret Orman'a yüklendi ve çok sert ifadeler kullandı.
Nihat'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
- Fikret Orman üç senedir kulup çalışanlarının kazandıgı başarılarının getirisi olan paralar nerede?
- Kaçtane menejer ve oyuncu sana ve kulube hukuk yoluyla dava açıp hakkını talep etmiş durumda veya hazırlıgında??
- Taraftarın aldıgı kombinelerin karşılıgı nerede..
- Hadi bana tefeci dedin .. Buna sadece gülünür. Beşiktaş ‘ta tefecilik yapıyor derken bana Beşiktaş ‘ta tefecılermi var demek istıyorsun?
fikret Orman ne demişti?
"Burak Yılmaz ile ilgili söylediklerim onun transferiyle ilgili değil. Babası bizde oynamış, kendisi de Beşiktaşlı dedim. Ben bunları her Beşiktaşlı oyuncu için söylemem. Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı. O nedenle onun için böyle şeyler söylemem. Ancak Burak Yılmaz'ın böyle bir şeyi olmadı. Söylediklerimin arkasında bir mana çıkmasın. Burak Trabzonspor'un oyuncusu."
FANATİK
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