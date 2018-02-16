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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi can verdi

Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi can verdi.9339
  • Giriş : 16.02.2018 / 08:21:00

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde katliam. Silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin öldüğü bildirildi. Köylülerin uğradığı saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli  çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı  saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

TRT

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