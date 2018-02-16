Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi can verdi
Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde katliam. Silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin öldüğü bildirildi. Köylülerin uğradığı saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.
TRT
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