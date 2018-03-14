Nikah salonuna gidecekti, nezarethaneye gitti!
Bir kazaya karışan gelin adayına alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve bunun için karakola götürüldüğü öğrenildi.
ABD'nin Arizona eyaletinde Amber Young isimli kadın evleneceği gün gözaltına alındı.
32 yaşındaki Young, düğününe giderken otomobiliyle üç farklı aracın dahil olduğu bir kazaya karıştı.
Gelinlikli genç kadın, kazanın ardından polisler tarafından alkollü araç kullanma suçlamasıyla kelepçelenerek polis aracına bindirildi.
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