Nil Burak açıkladı: Sıla şarkılarını mahvetti
Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Cem Karaca'ya saygı albümünde 'Sen de Başını Alıp Gitme' şarkısını seslendiren Sıla ile ilgili Nil Burak'ın sarfettiği sözleri yazdı.
Geçen gün Cem Karaca’ya saygı albümünde “Sen de Başını Alıp Gitme” şarkısını seslendiren Sıla için “Bir Nil Burak değil” diye yazmıştım.
Nil Burak aradı, meğer yarasına basmışım.
“Beğendiniz mi Sıla’nın yorumunu?” diye sorunca hiç düşünmeden “Beğenmedim” dedi, hatta ekledi:
“Bugüne kadar bu şarkıyı Cem Karaca ve Suavi de dahil olmak üzere 10-12 kişi seslendirdi. Okuyanlar içinde en kötüsü Sıla oldu.”
Nil Burak bu şarkının müziğini yapmış, sözlerini Cem Karaca yazmıştı.
Gerekli izinler için kendisini aramışlar, “Bütün prosedürleri yerine getirdiler, hatta Sıla’nın okuyacağını duyunca çok sevindim” diye anlattı Nil Burak süreci.
Şarkıyı dinlediğinde ise hayal kırıklığı yaşamış.
“Nesini beğenmediniz?” diye sordum Nil Burak’a.
“Sıla çok iyi bir yorumcu, benim de sevdiğim bir isim. Ama her şarkı dura dura, nefes ala ala okunmaz. Sen de Başını Alıp Gitme’yi öyle okumuş Sıla. Şarkımı mahvetti” yanıtını verdi.
Çok daha ağırını söyledi de, ben hafifleterek yazıyorum..
HÜRRİYET
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