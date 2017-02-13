Facebook Twitter Rss

Nil Karaibrahimgil ile eşi tanınmaz halde

Nil Karaibrahimgil ile eşi tanınmaz halde.23382
  • Giriş : 13.02.2017 / 12:15:00

Nil Karaibrahimgil ile eşinin son halini görenler şaşkınlık geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener'in yeni imajı çok konuşulacak. Önceki gün görüntülenen çiftin giyim-kuşamı çevredekilerin ilgisini çekti. Herkes Nil ve Eşini tanımakta zorlandı.

Sabah sporu için erken saatlerde soluğu Bebek'te alan çift, Rumelihisarı'ndan Arnavutköy'e kadar uzun bir koşu yaptı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Bu arada Nil Karaibrahimgil, pembe gözlüğüyle dikkat çekerken, Serdar Erener ise uzamış olan saç sakalıyla görenleri hayrete düşürdü.

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Gülben Ergen patladı: Kimliksiz zavallılar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gülben Ergen patladı: Kimliksiz zavallılar

Gülben Ergen patladı: Kimliksiz zavallılar

Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden fake hesaplara ateş püskürdü.

Orhan Gencebay dostlarıyla birlikte yemekte

Orhan Gencebay dostlarıyla birlikte yemekte

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, arkadaşları ve eşi ile birlikte bir balıkçıda sohbet etti.

 

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'den kötü haber

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'den kötü haber

Ünlü sanatçı Nuri Sesi güzel hakkında hayranlarını üzecek bir haber geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer isyan etti.

 

Ünlü şarkıcı Demet Akalın rekor kırdı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın rekor kırdı

Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapan Demet Akalın rekor kırdı.

Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması

Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması

İbrahim Kutluay, basında hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya