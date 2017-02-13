Nil Karaibrahimgil ile eşi tanınmaz halde
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener'in yeni imajı çok konuşulacak. Önceki gün görüntülenen çiftin giyim-kuşamı çevredekilerin ilgisini çekti. Herkes Nil ve Eşini tanımakta zorlandı.
Sabah sporu için erken saatlerde soluğu Bebek'te alan çift, Rumelihisarı'ndan Arnavutköy'e kadar uzun bir koşu yaptı.
GÖRENLER TANIYAMADI
Bu arada Nil Karaibrahimgil, pembe gözlüğüyle dikkat çekerken, Serdar Erener ise uzamış olan saç sakalıyla görenleri hayrete düşürdü.
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