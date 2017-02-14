Niran Ünsal referandum kararını açıkladı
16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili sanat dünyasından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Niran ünsal referandum kararının 'Evet' olduğunu açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler sıraladı.
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekten yüz yılın lideridir" diyerek konuşmasına başlayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben Cumhurbaşkanımızı sevdiğimizi söylediğim için soytarı ilan edildim, haramın gülü ilan edildim. Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet"
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