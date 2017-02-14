Facebook Twitter Rss

Niran Ünsal referandum kararını açıkladı

Niran Ünsal referandum kararını açıkladı.15437
  • Giriş : 14.02.2017 / 11:44:00

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili sanat dünyasından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Niran ünsal referandum kararının 'Evet' olduğunu açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler sıraladı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan gerçekten yüz yılın lideridir" diyerek konuşmasına başlayan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Cumhurbaşkanımızı sevdiğimizi söylediğim için soytarı ilan edildim, haramın gülü ilan edildim. Oyum güçlü bir Türkiye için kesinlikle evet"

Asansör faciasında önemli gelişme yaşandı

Bakan Bozdağ'dan Gülen flaş açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aleyna Tilki bu kez tütün kanunu deldi!

Aleyna Tilki bu kez tütün kanunu deldi!

Aleyna Tilki Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Tolgahan Sayışman ile Almeda evlendi

Tolgahan Sayışman ile Almeda evlendi

Uzun süredir birlikte olan Tolgahan Sayışman ile Almeda evlendi.

 

Parası olanlar için umrenin de lüksü var!

Parası olanlar için umrenin de lüksü var!

Umre turlarında "delux" dönemi başladı. Parasını bastıran Mekke'de ve Medine'de özel araçlarla gezdi

Asena Atalay'ın estetiksiz hali şaşırttı!

Asena Atalay'ın estetiksiz hali şaşırttı!

Olay isim Asena Atalay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu.

 

Rüştü Reçber'in eşi fıtık ameliyatı oldu

Rüştü Reçber'in eşi fıtık ameliyatı oldu

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber hastanelik oldu.

Asena Atalay: Ayrılamayız, etle tırnak gibiyiz

Asena Atalay: Ayrılamayız, etle tırnak gibiyiz

Asena Atalay ile Caner Erkin arasında gerilim gün geçtikçe artıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya