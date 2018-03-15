Facebook Twitter Rss

Nişanlısı, Mina Başaran için böyle ilan verdi

Nişanlısı, Mina Başaran için böyle ilan verdi.23884
  • Giriş : 15.03.2018 / 11:22:00

Nişanlısı, jet kazasında ölen Mina Başaran için gazeteye ilan verdi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Bekarlığa veda partisi için arkadaşları ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ve Türkiye'ye dönüş yolunda düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı gazeteye ilan verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenleriyle ilgili gelişmeleri an be an aktaracağız.

Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri ise bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

NİŞANLISI GAZETEYE BÖYLE İLAN VERDİ

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

TRT

Tuzla'da işçilerin üzerine devrildi: Yaralılar var

İYİ Parti'de büyük şok! İstifasını verdi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istiyor

Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istiyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istediğini açıkladı.

Aleyna Tilki 15 bavulla Türkiye'ye döndü!

Aleyna Tilki 15 bavulla Türkiye'ye döndü!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yurtdışından dönerken beraberinde 15 bavul getirdi.

 

Survivor'da büyük heyecan! Elif de dahil oldu

Survivor'da büyük heyecan! Elif de dahil oldu

Survivor yarışmasına dahil olan yarışmacıların isimler, belli oldu.

Aslıhan Doğan soyadını Turan olarak değiştirdi

Aslıhan Doğan soyadını Turan olarak değiştirdi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, soyadını Turan olarak değiştirdi.

 

Survivor'da şok! Gönüllüler takımına geçti!

Survivor'da şok! Gönüllüler takımına geçti!

Survivor 2018 de süpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, All Star takımından Nagihan Karadere'in

Mehmet Aslantuğ: Hülya'yı hırpalamayın

Mehmet Aslantuğ: Hülya'yı hırpalamayın

Mehmet Aslantuğ, yaptığı açıklama ile olay yaratan Hülya Avşar'a sahip çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya