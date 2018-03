Nişanlısı, Mina Başaran için böyle ilan verdi

Bekarlığa veda partisi için arkadaşları ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ve Türkiye'ye dönüş yolunda düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı gazeteye ilan verdi.Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenleriyle ilgili gelişmeleri an be an aktaracağız.Mina Başaran, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa 'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri ise bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Mina Başaran'ın cenazesi, 8 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Faruk Başaran'ın mezarının yanına defnedilecek. Kızının Göktürk Mezarlığı'nda babasının kabrinin yanıbaşına defnedilmesini isteyen baba Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.TRT