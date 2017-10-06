Nobel Barış Ödülü sahibini buldu!
Nobel Barış Ödülü açıklandı. Ödül bu yıl, Nükleer Silahları Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararaı Kampanya'ya (ICAN) verildi. Komite, dünyada 15 bin adet olduğu tahmin edilen nükleer silahların yok edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Nisan 2007’de Viyana’da yapılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşma’nın Hazırlık Komitesi toplantısının başladığı gün uluslararası çapta hayata geçirilen ICAN, 100 farklı ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının koalisyonu. Uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer silahların yasaklanmasını savunuyor.
TRT
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