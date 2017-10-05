Nobel Edebiyat ödülü sahibini buldu!
Dünyanın heyecanla beklendiği sonuçlar belli oldu. Nobel Edebiyat Ödülü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun oldu. Ödül geçen yıl 'Amerikan şarkı kültüründe yeni bir şiirsel anlatım yarattığı için' Bob Dylan'ın olmuştu.
1954 yılında Nagazaki kentinde doğan Ishiguro 1960 yılında ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti, 1982 yılında da İngiliz vatandaşlığı aldı. Ishiguro 1978 yılında University of Kent’i bitirdikten sonra University of East Anglia’da yaratıcı yazarlık masterı yaptı. Yazarın 2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı adla sinemaya da aktarılmıştı.
Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri ve bugün de Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı. 6 Ekim Cuma günü ise Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim açıklanacak.
HÜRRİYET
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