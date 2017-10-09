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Nobel Ekonomi ödülü sahibini buldu!

Nobel Ekonomi ödülü sahibini buldu!.12925
  • Giriş : 09.10.2017 / 13:08:00

Nobel Ekonomi ödülünün sahibi ABD Richard Thaler'e verildi.

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Nobel Ekonomi ödülünün sahibi ekonominin psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ABD Richard Thaler'e verildi.

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