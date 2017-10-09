Nobel Ekonomi ödülü sahibini buldu!
Nobel Ekonomi ödülünün sahibi ekonominin psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ABD Richard Thaler'e verildi.
HABERTURK
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