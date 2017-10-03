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Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!.12925
  • Giriş : 03.10.2017 / 13:13:00
  • Güncelleme : 03.10.2017 / 13:31:12

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl 3 kişi arasında paylaşıldı.

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Sepet Beşik

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Bu yıl ödülü, Rainer Weiss, Barry Barish ve Kip Thırne üçlüsü aldı.

Yapılan açıklamada bu üç ismin yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları araştırmalardan dolayı ödüle layık görüldüğü bilgisine yer verildi.

2016 Nobel Fizik Ödülü'nü İngiliz David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz kazanmıştı.

Nobel Komitesi, topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz'in Fizik ödüle layık görüldüklerini açıklamıştı.

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