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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu!

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu!.12925
  • Giriş : 04.10.2017 / 13:02:00

Nobel Kimya Ödülü bu yıl 3 bilim insanı arasında paylaşıldı.

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Merakla beklenen açıklama Nobel Komitesi'nden geldi. Bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'a gitti.

Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü'nü Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın oldu. Üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.

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