Noterler kilitlendi! İşlemler durdu!
Noterlerde alış-satış işlemlerinde kurumların taraf olduğu işlemler vergi dairelerinden kaynaklanan sorun nedeniyle durdu. İşlemler saat 12.55 itibariyle normale döndü.
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