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Nouma: 'Formamı düzeltiyordum' demedim

Nouma: 'Formamı düzeltiyordum' demedim.10860
  • Giriş : 07.02.2017 / 12:43:00

Eski Beşiktaşlı Nouma, dev derbide çıkan olaylar üzerine açıklama yaptı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar üzerine eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'dan yorum geldi. Nouma yaptığı hareketin aynısını yapan Van Persie ile ilgili değerlenirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nouma, “Hayatımın her döneminde başım dik yürüdüm. Yaptığım harekete mazeret aramadım, ‘formamı düzeltiyordum’ vs. demedim. Sustum, cezamı çektim. Evet, zamanında yanlış bir hareket yaptım ve linç edildim, hiçbir sporcunun benim aldığım cezayı almasını istemem. Hareketin ardından ne oldu ne yaşandı bilmiyorum. TFF’nin bana 5 ay vereceğini, ancak o zamanki yönetimin bana 7 ay verdirdiği söylendi. Kimileri de ‘TFF kendi kararıyla 7 ay ceza verdi’ dedi. Benden sonra bu hareketi bir çok futbolcu yaptı ancak ceza görmedi. Tek bildiğim bana karsı verilen bu cezanın kimseye verilmediği. Herhalde ben öldükten sonra da hala tartışılacak. Sevgiyle kalın” ifadelerini kullandı.

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