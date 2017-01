Numan Kurtulmuş: Bu saldırı farklı

İşte Numan Kurtulmuş'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında medya mensuplarına önemli açıklamalar yaptı.Kurtulmuş, Reina saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada bu saldırının nitelik olarak diğerlerinden farklı olduğunu söyledi."Reina'da yaşanan saldırı önceki terör saldırılarından farkı var. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak 2016 yılıdna Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek. Bu hain saldırı ile şu mesajı vermeye çalışıyorlar 2017'de de devam edecek. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj. Başarılı şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonlar hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği görülüyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin bu terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor. Hangi planı yaparsanız yapın Türkiye her tedbiri almaya muktedirdir. Terör örgütlerinden Türkiye'ye hiçbir zarar gelmeyecek kadar operayonlar sürecek. Cerablus, Menbiç, El Baba nereye kadar giderse. Kararlılıkla sınır dışı operayonlara devam edeceğiz""Sosyal medya üzerinden propagandalarla Türkiye'de halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Bu milletin tamamına yakını bu konuda tecrübelidir. Terörün dininini, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir. Saldıranın dini mezhebi ne olursa olsun saldırılanın müslümanlık olduğunun farkındadır. O saldırıyı yapanların ve arkasındaki güçlerin herhangi dini bir motivasyona ait örgütü işaret ediyor olması müslümanlıkla bağdaştırmaz. Herkes uyanık olmalı""Terörü yapanın inancının mezhebinin önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da kimliğinin önemi yoktur. Onlara bu işi yaptıranların da kendilerine çeki düzen vermelerini istiyoruz. Türkiye bu hain saldırılara pabuç bırakmayacaktır. Milletimizin uyanık olmasını istiyoruz. Beşiktaş saldırısında nasıl yek vücut olduysak, bunda da yek vücut olacağız ve teröre karşı yan yana duracağız. Milletimize gün birlik ve beraberlik günüdür diyorum. Teröre karşı mücadele etme günüdür diyorum.""Uluslararası camia çifte standardı bırakmalı. Uluslararası camianın bütün güçleri beraber olalım, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verelim. Türkiye olarak zorunlu bir çağrımızdır. Bütün dünyaya yaptığımız çağrıdır. Siyasi farklılıkları, görüşleri ne olursa olsun herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin insanlık cephesinde buluşalım. Ama, fakat, şöyle böyle demeden, terör örgütü ayırmadan bütün dünyada ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar olarak insanlık cephesinde buluşalım.""İçeride ve dışarıda hangi kapasiteyle mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dışarıdaki mücadelemiz de Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası olan Fırak Kalkanı sürecektir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki yeni barış insiyatiflerimizi geliştireceğiz. Bu saldırıların bir kısmı da bu insiyatifleri kullanmamıza mani olmak isteyenler var. Türkiye Rusya ilişkileri hem tamir edildi, hem de bunun üzerinden Halep özeli olmak üzere Suriye genelinde barış planı uygulamaya konulmaya başlandı. Ümit ediyoruz ki Suriye'de rızaya ve müzakereye dayalı bir süreç olacak.""Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkyie çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir""Türkiye ekonomisinin üretim gücünü arttıracak bütün adımlar atılmaya devam ediyor. Başta KOBİ'lerimzi olmak üzere üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de anayasal reform sürecinin bu hafta Meclis'e getirilmesi var. Oylama süreci başlayacak ve en kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin lehine müracat edilecek. Senelerdir konuştuğumuz yeni bir anayasa ihtiyacı yönüneki tarihi adımlardan birini atmış olacağız. Türkiye'de anayasal reform konusunda bütün işlerimizi yaptık anlamı çıkmayacaktır. Bundan sonraki süreçte de 12 Eylül rejimini geride bırakacak birçok iyileştirmelerin demokratikleşme süreci sürecektir""Çok zor bir soruşturma. Bir kelime dahi fazla bilgi verilecek soruşturma değil. 8 kişi gözaltında ve teröristle ilgili parmak izine ve eşgal verilerine ulaşıldı. Hızla kimlik tespitinin yapılmasına gidilecek. Sadece terörist değil varsa başka bağlantıları, ve arkalarındaki güçleri de ortaya çıkarmamız mümkün olur""Yeni KHK hazırlıkları sürüyor. OHAL bildiğiniz gibi laf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca göre çıkartıldı. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Milletin bekası, normal zamanda yapamayacağımız bize güç veren bir mekanizme olduğu için OHAL'in bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki Kurul'a gelir, bu hafta gelmedi""Son zamanlarda 248'e yakın saldırı önlenildi. Bombalı araç, suikast girişimini önlüyorsunuz ancak önleyemediğinizde hazin bir tablo çıkıyor. Güvenlik kuvvetleri sadece terör saldırısı sonrası değil, her gün bütün güvenlik parametrelerini gözden geçiyorlar. Titizlikle çalışılıyor. Bu terör örgütlerine karşı üstün gelmek için her gücü ortaya koyuyoruz. Bundan sonra farklı ne türk saldırılar olur. Beşiktaş'ta polis otosuna dışardan saldırı, Kayseri'de bambaşka bir şey, Rus Büyükelçi'nin suikasti tamamiyle farklı bir saldırı türü, en son Ortaköy'deki de herhalde Bataclan saldırısına benzer ama Türkiye'nin karşılaşmadığı saldırı. Bütün işi bu olan yüzlerce arkadaşımız sabahtan akşama kadar mesai veriyorlar. İnşallah bu mücadele devam edeceğiz. Laf olsun diye söylemiyoruz. Terör örgütlerinin arkasında bulunanlar, bir hafta terör örgütlerinin arkasında durmasınlar hepsi çöker. DEAŞ da PKK da bunun içinde. Sahada gördüğünüz üç beş tane baldırı çıplak militanla uğraşmıyorsunuz. Yeri geldiği zaman dost gibi görünüyor, teröre sizden daha fazla ahkam kesiyor ama bir takım destekleri veriyorlar. Bu çifte standartlı işi kenara bırakalım. Bizim canımız yanıyor. Biz istemez miydik 2017'ye şen şakrak girmeyi? Bu milletin hakkı değil miydi? Herkes samimi olsun."