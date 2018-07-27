Nur Yerlitaş 32 kilo verdi, görenler hayret etti
'Bugün Ne Giysem' programı ile 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlü modacı Nur Yerlitaş, verdiği 32 kilo hakkında konuştu ve yaşadıklarının etkisiyle bu denli kilo kaybettiğini söyledi.
Son dönemde hem hayli kilo veren hem de tarz değişikliğine giden Nur Yerlitaş, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Mide ameliyatı olduğu iddialarını yalanlayan modacı “Uzun süredir sıkı diyetteyim. Toplam 32 kilo verdim” dedi.
Yerlitaş, imaj değişikliğinin nedeninin ise bunalım olduğunu söyledi: “Zor zamanlar geçirdim. Bunalıma girdim. Değişikliğin nedeni o.”
MYNET
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