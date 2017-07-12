Nur Yerlitaş hastane odasından paylaştı
Bodrum'da fenalaraşak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulan Ünlü modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabı üzerinden, tedavi gördüğü hastaneden sevenlerine mesaj yolladı.
Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle önceki gün saat 01.00'de Bodrum'da bir hastanenin acil servisine getirildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ünlü modacıya zatürre teşhisi konuldu.
Sağlığı ile ilgili sevenlerine bilgi veren Yerlitaş, instagram'da hasta yatağından paylaştığı fotoğrafa, "İyileşeceğim biraz zaman" notunu yazdı.
MİLLİYET
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