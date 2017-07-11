Nur Yerlitaş için hastaneden açıklama geldi
Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan modacı Nur Yerlitaş için kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi. doktor Türkan Tanyel, ilk terkiklerde pnömoni (zatürre) teşhisi konulduğunu bildirdi.
Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş’ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.
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