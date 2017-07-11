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Nur Yerlitaş için hastaneden açıklama geldi

Nur Yerlitaş için hastaneden açıklama geldi.21472
  • Giriş : 11.07.2017 / 13:11:00

Ünlü modacı Nur Yerlitaş için kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi.

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Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan modacı Nur Yerlitaş için kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi. doktor Türkan Tanyel, ilk terkiklerde pnömoni (zatürre) teşhisi konulduğunu bildirdi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş’ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.

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