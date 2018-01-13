Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu için açıklama
Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu ile ilgili Zara, sosyal medya hesabı üzeriden bir mesaj paylaştı. Zara, sanatçının tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Türkücü Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı.
Zara, Müşerref Akay ve Belkıs Akkale, ünlü sanatçıyı hastane odasında yalnız bırakmadı.
Sürpriz ziyaretin fotoğrafını instagram’da paylaşan Zara, "Güzeller güzeli arkadaşımı çok iyi gördük. Dualarınızla gün geçtikçe daha da iyileşiyor. Bin şükür bu günlere. Ve canım arkadaşım Müşerref Akay ise bir melek misali Nuray'ımızı bir dakika yalnız bırakmadan can-dost olmuş durumda. Hepiniz adına teşekkürlerimi ilettim. Bir tanem Belkıs Akkale ile dönüyoruz şimdi" notunu yazdı.
TRT
DİĞER HABERLER
Ara Güler'den Tayyip Erdoğan için olay sözler
Ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
FETÖ'nün yurdu Ensar Vakfı'na verildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın yurdu Ensar Vakfı'na verildi.
Bakan açıkladı! Yayla yasağı kaldırılıyor
Gıda Bakanı Fakıbaba, yayla yasağının bu yıl kaldırılacağını bildirdi.
İşte TSK'nın hayalet taburunun AVM'si!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayalet taburunun alışveriş merkezi görüntülendi.