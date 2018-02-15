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Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.26623
  • Giriş : 15.02.2018 / 17:55:00

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.

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Sepet Beşik

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçıyı arkadaşları ve ailesi uğurladı.

Kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Nuray Hafiftaş'a dostları ve ailesini son görevlerini yerine getirdi.

53 yaşında hayatını kaybeden Hafiftaş için Teşvikiye Camii'inde tören düzenlendi.

Törene Orhan Gencebay, Seren Serengil, Tarık Mengüç, İzzet Yıldızhan, Metin Şentürk gibi isimler başta olmak üzere birçok isim katıldı. Hafiftaş, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin bir ilçesi olan Çıldır'da doğdu. İlkokul eğitimini Taksim’de tamamladıktan sonra İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitei) Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıl İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran Türk halk müziğinin usta ismi, 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Müzik kariyerinin yanı sıra naif kişiliğiyle milyonlarca insanın kalbini fethetmeyi başaran Nuray Hafiftaş’ın Bilal Ercan'la beraber "Çifte Yürek" adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

2017 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuray Hafiftaş'a kolon ve karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

NTV

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