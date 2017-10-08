Nurella, Özge Özpirinççi'yi beklemek istemedi
Nur Yerlitaş, bir an önce almak istediği kıyafetleri denemek istedi. Kabin boş olmayınca da mağazada sinir krizleri geçirdi.
Mağazada lüks markalara ait kıyafetler seçen Nur Yerlitaş denemek için VİP müşterilere özel kabine yöneldi. Ancak kabinde oyuncu Özge Özpirinçci elbise giyip çıkarıyordu.
''ÇABUK ÇIKSIN''
Nur Yerlitaş görevliye “İçerideki çabuk çıksın. İşi çok uzadı” dedi. Görevli “Kabinde Özge Özpirinçci var. Sizden önce geldi. Biraz bekler misiniz?” dedi. Nur Yerlitaş “Bu kadar para veriyorum, beni asla bekletemezsiniz” diye sesini yükseltti.
ZOR SAKİNLEŞTİ
Özge Özpirinçci bu tartışmayı duydu. Ancak hiç tepki vermedi. Kıyafetleri denedikten sonra kabinden çıkıp kasaya doğru yöneldi. Nur Yerlitaş görevlinin yardımıyla zor da olsa sakinleşti.
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