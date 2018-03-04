Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!
Ünlü manken Deniz Akkaya, Nurettin Yıldız'ın fetvalarına tepki göstererek "birisi bu adamı susturmalı" diye yazdı.
Akkaya, Instagram hesabında Yıldız'ın bir videosunu paylaşarak, "Yeter artık bu adamı biri susturmalı" yazdı.
Deniz Akkaya böyle isyan etti:
"Paylaştım bu insan düşmanını defalarca kez ama yeter! Artık bu adama biri dur desin! Bu adamın pervasız söylemleri bu ülkeyi korkunç bir imaja ve kara deliğe sürüklüyor! Yabancı sitelerde altyazı ile yayınlanıyor, bu adamın ketçap şehvet uyandırır, yorgana hallenmeyin abuklukları! Rezil rüsva oluyoruz ayrı, ama ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur! Kadına şiddete davetttir! Yeter artık bu adamı biri susturmalı"
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