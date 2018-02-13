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Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı

Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı.23064
  • Giriş : 13.02.2018 / 14:47:00

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı.

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Yeşilçay, yeni bir görüntüye kavuşmak isteğiyle botoks yaptırdı.

2 yıl önce Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler ‘dijital botoks’la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu sanal işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti.

Yeni yılda daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denedi. Yaptığı son birkaç paylaşımda botokslu bir halde görünen Nurgül Yeşilçay son olarak İranlı bir yönetmen tarafından yine İran’da çekilen ‘Güzel Cin’ adlı filmin kadrosunda yer almıştı.

Nurgül Yeşilçay'ın botokslu fotoğrafına gelen yorumlar ise şöyle:

-Amaaan, yüzün çok fena olmuş.
-Yüzün neden şiş?
-Siman değişmiş.
-Sen de mi botoks kurbanı oldun?!

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