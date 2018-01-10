Nursel Ergin'in programı yayından kaldırıldı
Son dönem yaptığı evlilikle tepki çeken güzel sunucu Nursel Ergin'in Kanal D ekranlarında izlenen programı 'Nursel'le Evin Tadı' final yapıyor. Nursel'in iş adamı Murat Akyer ile evliliği olay olmuştu.
Murat Akyer daha evliyken nişan yapan Nursel Ergin çok fazla eleştirilmişti. Yaklaşık bir ay önce nikah masasına oturan Nursel Ergin Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı "Nursel'le Evin Tadı" reytinglere yenik düştü.
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