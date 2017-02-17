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Nusaybin'de çatışma: Yaralılar var

Nusaybin'de çatışma: Yaralılar var.10551
  • Giriş : 17.02.2017 / 17:07:00

Mardin Nusaybin'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

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Mardin Nusaybin'de güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

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