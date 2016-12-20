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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.25113
  • Giriş : 20.12.2016 / 13:52:00

Nusaybin'in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

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Terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlardan vatandaşların olumsuz etkilememesi için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı edildi.

Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde aranan kişileri yakalamak amacıyla düzenleyeceği operasyon öncesi Akarsu ve Yavruköy mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Aralık 2016  Salı günü saat: 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Akarsu  ve Yavruköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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