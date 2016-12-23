Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilik, PKK'ya aite sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, arananların yakalanması için yasağın ilan edildiğini açıkladı.
Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği belirtildi.
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