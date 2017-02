Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nusaybin'de terör örgütüne karşı düzenlenen operasyon öncesinde vatandaşın can güvenliği için ve terörle etkin mücadele için sokağa çıkma yasağı uygulandı.Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahallesi'nde PKK'ya operasyon başlatıldı.Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"İlimiz Nusaybin İlçesine bağlı Koruköy Mahallesinde Faaliyet Yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama yapmak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 20.30 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."