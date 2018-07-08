Facebook Twitter Rss

Nusret'e Fransa'dan ilginç teklif

Nusret'e Fransa'dan ilginç teklif.24031
  • Giriş : 08.07.2018 / 18:34:00

Dünya çapında ün kazanan Nusret'e, Fransa'nın bir köyünde 1 hafta vejetaryen hayatı geçirmeyi teklif edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fransa'da ünlü bir sosyal içerik platformu yazarı Pharell Arot, Nusret Gökçe'ye ilginç bir teklifte bulundu. Fransız sitesinde Nusret'e teklifini yayınlayan yazar, önce Gökçe'nin kim olduğuna değindi, ardından kendisine teklifini sundu.

"Etlere Tokat atıp bıçak darbeleri ile hırpalamayı bırakma zamanı. Salt Bea'ye teklifimiz var” diyen Arot, Nusret Gökçe'ye Fransa'nın kırsalında bulunan ve doğal yaşamı ile bilinen Lozere bölgesinde 1 haftalık vejetaryen tatili teklif etti.

"Gerekirse kendisine havuzlu bir ev de buluruz” diyen Arot, "Doğanın verdiklerini toplamaya gideriz, onlara şiddet uygulamayız, yan köyle kombu çayı mayasını değiş tokuş yaparız ve koyun peyniri yapmayı öğreniriz” ifadelerini kullandı.

Arot, Nusret'in Instagram hesabına teklifi ulaştırdığını aktarırken, şimdilik Nusret'ten bir cevap alamadığı öğrenildi.

Şişli'de tüm sokak ve caddeler tutuldu!

Sason'un kaderini çilek değiştirdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump: 7 yıl içinde yok olacaksınız

Trump: 7 yıl içinde yok olacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Şelaleden atlayan 3 Youtuber yaşamını yitirdi

Şelaleden atlayan 3 Youtuber yaşamını yitirdi

Şelaleden atlayan Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper yaşamını yitirdi.

 

Çocukları kurtarma çalışmalarında 1 ölü

Çocukları kurtarma çalışmalarında 1 ölü

Tayland'da 9 gün önce kaybolan futbolcu çocuklar bulundu.

Tatil cennetinde facia! Çok sayıda kayıp var!

Tatil cennetinde facia! Çok sayıda kayıp var!

Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasında 2 tur teknesi battı.

 

O ülke sığınmacıları kabul etmiyor

O ülke sığınmacıları kabul etmiyor

Macaristan, sığınmacıları geri kabul etmeyeceğini açıkladı.

Rusya'da korkunç olay! Araç kalabalığa daldı

Rusya'da korkunç olay! Araç kalabalığa daldı

Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın kalabalığın arasına daldığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya