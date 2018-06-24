Nusret oyunu böyle kullandı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen ve etlere tuzlama şekliyle fenomen olan Nusret, oyunu ünlü hareketiyle kullandı. Nusret, 'Her şey Türkiye için' notunu yazdı.
Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.
Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının altına ise ünlü isim;"Her şey Türkiye" için notunu düştü
DÜNYA
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