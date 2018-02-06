Nusret'ten pahalılık eleştirilerine cevap!
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları ile üne kavuşan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci restoranını açan Nusret, pahalılık eleştirileri üzerine flaş bir karar aldı.
New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla “Salt Bae” olacağını açıkladı.
"Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.
Haberde, restoranın yaklaşık 400 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.
Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn'deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.
Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen'in de destek verdiğini ifade etti.
Rosen'in Nusret'in ABD'de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor.
New York'un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital'in kurucusu olarak biliniyor.
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