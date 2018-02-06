Facebook Twitter Rss

Nusret'ten pahalılık eleştirilerine cevap!

Nusret'ten pahalılık eleştirilerine cevap!.10302
  • Giriş : 06.02.2018 / 16:55:00

New York'ta ikinci restoranını açan Nusret'ten eleştirilere yanıt geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları ile üne kavuşan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci restoranını açan Nusret, pahalılık eleştirileri üzerine flaş bir karar aldı.

New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla “Salt Bae” olacağını açıkladı.

"Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.

Haberde, restoranın yaklaşık 400 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast-food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.

Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn'deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen'in de destek verdiğini ifade etti.

Rosen'in Nusret'in ABD'de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor.

New York'un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital'in kurucusu olarak biliniyor.

DÜNYA

Amerika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Nez boşanma haberini sosyal medyadan verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı

RTÜK, Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı

RTÜK, son günlerin olay ismi Adnan Oktar'ın kanalına ceza yağdırdı.

Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı

Bakanlık: Acillerde bekleme süresi kısaldı

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını duyurdu.

 

İzmir'de okulda patlama: 1 ölü

İzmir'de okulda patlama: 1 ölü

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç mahallesinde patlama meydana geldi.

14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı

14 ilde operasyon! 20 askere FETÖ'den gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

TSK'dan Afrin için açıklama!

TSK'dan Afrin için açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı

Konya polis operasyon başlattı: 8 gözaltı

Konya polisi, kentte yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya