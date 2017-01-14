Nutella için Bakan Çelik'ten talimat geldi
Tüm dünyada tüketilen Nutella'nın içind kanserojen madde içeren madde bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Gıda, Tarm ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi'nin raporu incelediklerini ifade etti.
Ünlü İtalyan markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi '200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor' açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan ve İtalyan gıda devi Ferrero'nun markası olan Nutella'yla ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella'nın Avrupa'da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ve ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti.
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