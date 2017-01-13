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Nutella için kanser iddiası! Kaldırılıyor!

Nutella için kanser iddiası! Kaldırılıyor!.19101
  • Giriş : 13.01.2017 / 10:50:00

Çocukların severek tükettiği Nutella ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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Dünyaca ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella için gündeme gelen kanser iddiaları üzerine ürünün raflardan indirilmesi bekleniyor.

Nutella'nın içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojene neden olduğu Avrupa Gıda Otoritesi (EFSA) tarafından açıklandı.

NTV'nin haberine göre, raporda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yağı, diğer yağ çeşitlerine göre daha kanserojen bir madde olarak tanımlandı. EFSA'nın bu raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) palmiye yağı hakkında görüşlerini de destekliyor. Rapor sonrası Nutella hisseleri yüzde 3 düşerken, üretici firma Ferrero bu krizin ardından bir televizyon reklamı yayınladı. Reklamda palmiye yağının tehlike yaratmayacak şekilde kullanıldığı ileri sürüldü ve bu yağ olmadan aynı yayılmanın elde edilemeyeceği belirtildi. İtalya'da bazı marketlerde Nutella'nın raflardan indirildiği belirtiliyor.

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