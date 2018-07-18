O 3 oyuncu, Fikret Orman'ı çileden çıkardı
Beşiktaş'ta yolların ayrılma aşamasına gelen Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek konusunda kulüpte kriz çıktı.
3 oyuncuyla görüşüp gelecek sezonki maaşlarının yarısı karşılığında sözleşme fesh etmeyi öneren kulüp, olumsuz yanıt aldı.
Süper Lig’de üst üste elde edilen 2 lig şampiyonluğunun ardından büyük bir gelir elde eden Siyah- Beyazlılar, geçen dönem sıralamayı 4. olarak tamamlamaları sonrasında mali olarak küçülme kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda düşünmediği 3 isimle yollarını ayırmak için harekete geçti.
Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Veli Kavlak (1.7 milyon euro), fazla forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek (1.7 milyon euro) ile Şenol Güneş’le yıldızı barışmayan Aras Özbiliz’le (600 bin euro) görüşen yönetim, 3 futbolcuya bir teklifte bulundu.
Kulübe yeni sezondaki maaş yükü 4 milyon Euro (22.3 milyon TL) olacak olan 3 futbolcuyla görüşen ve ücretlerinin yarısını ödeyip sözleşme fesh etmeyi öneren yönetim, istediğini alamadı. Bu formülle 22 milyon 300 bin TL’lik (4 milyon Euro) gideri, 11 milyon 150 bin TL’ye (2 milyon Euro) düşürmeyi planlayan Beşiktaş’a, 3 futbolcudan da olumsuz yanıt geldi.
Bu gelişme sonrasında yönetimin yeni formül arayışına girdiği bildirildi.
FANATİK
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