O açıklama Aziz Yıldırım'ı hastanelik etti!
Bir süredir hasta olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımının genel sekreteri Mahmut Uslu'nun sözlerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'ı da rahatsız etti.
Akşam'ın haberine göre; Birkaç gündür hastalıkla boğuşan Yıldırımın Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun söylemlerinden dolayı sinirlendiği ve şekerinin çıkması üzerine de hastaneye giderek serum taktırdığı bildirildi.
Başkan Aziz Yıldırımın bu müdahalenin ardından kendini iyi hissettiği belirtildi.
Mahmut Uslu'nun açıklamalarından dolayı keyfi kaçan Aziz Yıldırım'ın hastalığı nedeniyle, birkaç gündür kulüp binası gelmediği de öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırımın, seçim çalışmalarını evinden yönettiği de vurgulandı.
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