O aktivist ve kızı İstanbul'da öldürüldü
Üsküdar'da şoke eden bir olay yaşandı. Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı İstanbul'da öldürüldü. Kaldıkları evde kanlar içinde bulunan baba-kız için sağlık ve polis ekipleri harekete geçti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda anne Orouba Barakat ve kızı Halla Bakarat’ın olay yerinde bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından anne-kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mahalle sakini bir kişi, “Gece bir baktık polisler kapıdaydı. Polis, ambulans bayağı bir kalabalıktı. Anne ve kızın boynunu keserek öldürmüşler. Gece olduğu için bizim de hiçbir bilgimiz yok. Suriyeli olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.
Bir başka mahalle sakini kadın ise cesetlerin 4 gündür evde olduğunu duyduğunu belirterek, “Duyduğumuz kadarıyla anne kız öldürülmüşler. Üzerlerine kireç dökmüşler, yataklarına koymuşlar. Çekip gitmişler. Cesetler 4 gündür evdeymiş, öyle deniliyor. İyi insanlardı, kimseye zararları yoktu” dedi.
Öte yandan, cinayete kurban giden anne ve kıza ait bir otomobil ise kameralara yansıdı.
Suriye’de başlayan iç savaşın ardından ilk olarak İngiltere’ye oradan da Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçen Orouba Barakat son olarak İstanbul’a gelerek burada yaşamaya başlamıştı. Orouba Barakat’ın gazeteci kızı Halla Barakat’ın ise Ortadoğu’ya yönelik haberler yapan bir yayın organında çalıştığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturması sürerken, olayı gerçekleştiren faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
TÜRKİYE
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