Facebook Twitter Rss

O araçlara vergi zammı yok!

O araçlara vergi zammı yok!.18990
  • Giriş : 01.01.2018 / 16:07:00

Özel Tüketim Vergisi limitleri ile ilgili vatandaşın beklediği haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Özel Tüketim Vergisi matrah limiti belli oldu. Motor silindir hacmi 1600 CC'yi geçmeyen binel araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin TL'den 46 TL'ye yükseltildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller  için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin  liradan 80 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen binek  otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken,  elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi  1800 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira  yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500  cc arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin  lira olacak.

Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu  vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan ve  200 adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak.

Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar  olarak uygulanan tütün fonu bedeli de 150 dolara düşürüldü.

Ayrıca, bankalarca çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15  bin liraya kadar olan kredilerde Kredi Kaynak Destekleme Fonu kesintisi oranının  sıfırlanması hükme bağlandı. Karar bugünden itibaren kullandırılacak kredilerde  uygulanacak.

TRT

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ekmekte yeni dönem başlıyor

Ekmekte yeni dönem başlıyor

Ekmekle ilgili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama geldi.

Taşeron işçiler için başvurular yarın

Taşeron işçiler için başvurular yarın

Taşeron işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

 

Merkez'den flaş kredi kartı kararı!

Merkez'den flaş kredi kartı kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı konusunda çarpıcı bir karar aldı.

Asgari ücret açıklanıyor!

Asgari ücret açıklanıyor!

Asgari ücret ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

 

İstanbul'da 1 milyar 361 milyon liralık satış!

İstanbul'da 1 milyar 361 milyon liralık satış!

İstanbul'daki dev alışveriş merkezinin satışı ile ilgili Emlak Konut tarafından bir açıklama yapıldı

Bakan'dan 4 dolarlık et cevabı!

Bakan'dan 4 dolarlık et cevabı!

Et tartışmaları üzerine Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya