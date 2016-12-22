O banka da TL'ye geçti
Doların önlenemez yükselişi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara milli para kullanımı çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan'ın milli para çağrısına uyan vatandaşlar ellerindeki tüm dövizleri bozdururken bir çok kurumdan da kampanyaya destek geldi.
Türk şirketlerin döviz baskısından kurtulması için adım atan EBRD, finansal kaynak desteğini TL'ye çevirmek için harekete geçti. EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Türk şirketlerini TL cinsi kredilerle destekleyerek döviz riskini de elimine etmeyi planlıyoruz" dedi. Bu yıl dört projeyi TL ile finanse ettiklerini belirten Marquet, bunun 3'ünün bono birinin de Borsa İstanbul yatırımı olduğunu aktardı. TL cinsi finansal desteği ilk olarak YDA'nın haziran ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracında sağladıklarını aktaran Marquet, "Şu anda TL ile destekleme sürecimiz sınırlı ancak bunu uzun vadede genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Marquet, 2016'da yaklaşık 2 milyar euroluk finansal kaynak sağladıklarını aktardı. Marquet, Türkiye'de şehir hastaneleri projelerinin yanı sıra KOBİ'ler, araba üretim şirketleri ve enerji şirketlerine de destek verdiklerini kaydetti. Türkiye'deki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için 400 milyon euroluk yeni bir finansman paketi oluşturduklarını hatırlatan Marquet, "Kaynak verimliliğini artırmak isteyen özel şirketleri de kapsayacak özel bir finansman programı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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