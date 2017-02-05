O belediye başkanı tutuklandı
PKK/KCK yapılanmasına karşı polis ekipleri Ağrı, İstanbul ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan isimler arasında Doğubayazır Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve Belediye Meclis üyeleri de var.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da 23 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında DBP'li Belediye Başkanı Özbay, Başkan Yardımcısı Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TRT
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