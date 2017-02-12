O da şehit oldu!
Rus uçaklarının yanlışlıkla vurduğu Türk askeri konvoyunda bulunan bir asker yaralı kurtulmuştu. O askerin de dün akşam şehit olduğu öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde geçen 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının ‘kazaen’ vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede bugün saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit olduğu haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Fadime ve Sinan Atalay çifti ise, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini, Gaziantep'te aldı.
Bekar olan şehit uzman çavuş Sedat Atalay'ın Tunceli'de görevliyken bir süre önce El Bab'a gittiği belirtildi. Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın, Erzurum Askeri Havalimanı'nda yapılacak törenin ardından Aşkale İlçesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
DİĞER HABERLER
Türkiye'ye karşı kirli ittifak
YPG'li teröristlerin bazı bölgeleri Esed'e bağlı rejim güçlerine teslim ettiği belirtildi.
Trump'dan net mesaj!
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu
Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması
Rus bakan Lavrov, Rusya'nın arabuluculuğunda kritik bir buluşmanın gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!
Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.