Facebook Twitter Rss

O da şehit oldu!

O da şehit oldu!.13866
  • Giriş : 12.02.2017 / 08:51:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 09:07:58

Rus savaş uçağının bombardımanında yaralanan asker de şehit oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rus uçaklarının yanlışlıkla vurduğu Türk askeri konvoyunda bulunan bir asker yaralı kurtulmuştu. O askerin de dün akşam şehit olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde geçen 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının ‘kazaen’ vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede bugün saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit olduğu haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Fadime ve Sinan Atalay çifti ise, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini, Gaziantep'te aldı.

Bekar olan şehit uzman çavuş Sedat Atalay'ın Tunceli'de görevliyken bir süre önce El Bab'a gittiği belirtildi.  Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın, Erzurum Askeri Havalimanı'nda yapılacak törenin ardından Aşkale İlçesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Bahçeli: Kimse bize arka bahçe diyemez

Muharrem İnce'yi kendi silahıyla vurdu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Türkiye'ye karşı kirli ittifak

Türkiye'ye karşı kirli ittifak

YPG'li teröristlerin bazı bölgeleri Esed'e bağlı rejim güçlerine teslim ettiği belirtildi.

Trump'dan net mesaj!

Trump'dan net mesaj!

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndererek Japonya'nın arkasında oldukları vurgusunu

 

Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rus bakan Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rus bakan Lavrov, Rusya'nın arabuluculuğunda kritik bir buluşmanın gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Açıklandı! 7 Rus vatandaşını rehin aldılar!

Nijeryalı korsanlar, toplam 7 Rus vatandaşını rehin aldılar.

 

'Putin AB'yi bölmek istiyor'

'Putin AB'yi bölmek istiyor'

Avrupa Birliği'nin kaderi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Amerika'dan flaş El Bab açıklaması

Amerika'dan flaş El Bab açıklaması

Amerika Birleşik Devleri'nden El Bab ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya