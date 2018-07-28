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O dans ederken, küçük kızı açlıktan öldü

O dans ederken, küçük kızı açlıktan öldü.9333
  • Giriş : 28.07.2018 / 12:22:00

29 yaşındaki dansöz Devın Moon'un küçük kızı açlıktan öldü.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia Eyaleti'nin Lilburn beldesinde yaşayan 29 yaşındaki dansöz Devın Moon'un küçük kızı açlıktan öldü. Moon ise çocuğa kötü davranmak ve birinci dereceden akrabasını öldürmekten tutuklandı.

Yetkililer, Moon’un daha önce çocuğunu ihmal ettiği için Aile ve Çocuk Hizmetlerine şikayet edildiğini belirtti. Moon’un bu şikayetin ardından ailesi ile bütün irtibatını kestiği belirtildi.

Moon’un 12 saat dans ettikten sonra evine döndüğünde çocuğunun hareketsiz yattığını görüp acil servisi aradığı belirtildi. Acil servis elemanları olay yerine geldiklerinde çocuğu ölmüş olduğunu söyledi. Moon polise verdiği ifadesinde, 6 kilo olan çocuğunun doğuştan hasta olduğu için kilo alamadığını öne sürdü. Ancak yapılan otopside çocuğun açlıktan öldüğü belirlendi.

TRT

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