O davada 31 sanığa müebbet
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
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