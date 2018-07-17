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O davada 31 sanığa müebbet

O davada 31 sanığa müebbet.21609
  • Giriş : 17.07.2018 / 10:36:00

O davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

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