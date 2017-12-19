O dil ders kitaplarına girdi
Arnavutça büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanan protokolle gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen diller arasında olan Arnavutça dersi için kitaplar hazır.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Arnavutça ders kitapları ve öğretim materyalleri tamamlandı ve Bakanlığın onayından geçti. Öğrencilere ücretsiz dağıtılan söz konusu kitap ve materyaller büyük ilgi gördü. Şimdilik 156 öğrencinin tercih ettiği Boşnakça dersinin kitapları ise kısa süre sonra verilecek.
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