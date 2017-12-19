Facebook Twitter Rss

O dil ders kitaplarına girdi

O dil ders kitaplarına girdi.26686
  • Giriş : 19.12.2017 / 10:44:00

Bu yıl ilk kez seçmeli ders olarak okutulan Arnavutça büyük ilgi gördü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Arnavutça büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanan protokolle gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen diller arasında olan Arnavutça dersi için kitaplar hazır.

 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Arnavutça ders kitapları ve öğretim materyalleri tamamlandı ve Bakanlığın onayından geçti. Öğrencilere ücretsiz dağıtılan söz konusu kitap ve materyaller büyük ilgi gördü. Şimdilik 156 öğrencinin tercih ettiği Boşnakça dersinin kitapları ise kısa süre sonra verilecek.

TÜRKİYE

ABD'den Kuzey Kore hamlesi!

Hükümetten ABD'ye çağrı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ÖSYM açıkladı! YKS başvuru ücretleri belli oldu

ÖSYM açıkladı! YKS başvuru ücretleri belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretleri belli oldu.

Dikkat! AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Dikkat! AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları açıklandı.

 

Üniversite sınavı yine değişti

Üniversite sınavı yine değişti

Üniversite sınavında bir değişiklik daha yapıldı. İşte yeni değişiklikler...

'Zorla imam hatip' iddiasına yanıt!

'Zorla imam hatip' iddiasına yanıt!

Çocukların zorla imam hatibe gönderileceği iddialarına yanıt geldi.

 

MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması!

MEB Müsteşarı'ndan TEOG açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.

YGS-LYS kalkıyor!

YGS-LYS kalkıyor!

Üniversite sınavına girişte devrim gibi değişiklikler yapılıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya