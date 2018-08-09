O futbolcu, Arda Turan'ın formasını aldı
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın yeri doldu. Katalan devi, 7 numaralı formayı Coutinho'ya verdi.
Barcelona'nın geçen sezon Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu.
Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.
Barcelona'da en son 7 numaralı formayı şu anda Medipol Başakşehir'den top koşturan Arda Turan giyiyordu.
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