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O futbolcu, Arda Turan'ın formasını aldı

O futbolcu, Arda Turan'ın formasını aldı.18431
  • Giriş : 09.08.2018 / 15:06:00

Tecrübeli oyuncu Coutinho, Barcelona'da Arda Turan'ın formasını aldı.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın yeri doldu. Katalan devi, 7 numaralı formayı Coutinho'ya verdi.

Barcelona'nın geçen sezon Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer ettiği Coutinho, 14 numaralı formayı giyiyordu.

Brezilyalı yıldız Katalan kulübünde bu sezon 7 numaralı formayı terletecek.

Barcelona'da en son 7 numaralı formayı şu anda Medipol Başakşehir'den top koşturan Arda Turan giyiyordu.

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