O görüşmeye Erdoğan da katılacak!
Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tezkere oturumuna katılacak.
New York'ta yapılam BM zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sonrasında Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanına indikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti. Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapılacak MGK'ya başkanlık yapacak. MGK'nın ardından ise Bakanlar Kurulu toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın TBMM'de yapılacak tezkere görüşmelerine de katılacağı öğrenildi.
TRT
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