O güvenlik, Tolga Zengin'den şikayetçi oldu
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarda darp edildiğini iddia eden güvenlik görevlisi Tolga Zengin'den şikayetçi oldu.
Olay gecesi stadyumda kaleci Tolga Zengin tarafından yumruklandığını ve darp edildiğini belirten güvenlik görevlisi E.P, Zengin'den şikayetçi oldu. Pehlivan, Zengin'in kendisine hakaret ederek saldırdığını anlatarak, basına yansıyan bazı görüntüleri de delil göstererek Zengin'in cezalandırılmasını istedi.
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaylara ilişkin olarak gözaltına alınan ve aralarında Şenol Güneş'i yaralayan S.D'nin de bulunduğu zanlılar hakkındaki işlemler devam ediyor. Başsavcılık, soruşturmanın olayların 'örgütlü' boyutunu araştırmak üzere genişletildiğini açıklamıştı... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de olaylara dair yaptığı basın toplantısında güvenlikçilerden şikayetçi olmuş ve Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.
MİLLİYET
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