Facebook Twitter Rss

O hainler gözaltına alınıp serbest kalmış

O hainler gözaltına alınıp serbest kalmış.17453
  • Giriş : 21.01.2017 / 14:50:00

DEAŞ'ın Türk militanları ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör örgütü DEAŞ'in Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nda bulunan infazcı terörist Hasan Aydın'ın 2012'deki El Kaide operasyonunda ve 2015'te Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nden göç edip, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın, Adana polisinin 2012 yılında düzenlediği operasyonda El Kaide terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu olaydan 3 yıl sonra 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yine gözaltına alındı. Hasan Aydın'ın kullandığı minibüste askeri malzemeler ve Drone ele geçirildi. Aydın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı' ile serbest kaldı.

Evli 2 çocuk babası Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015'te ailesi ile birlikte ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Hasan Aydın, 4 ay sonra yakınlarını telefonla arayıp, "Suriye'ye geldik. Membiç'teyiz, biz iyiyiz merak etmeyin" diyerek DEAŞ saflarına katıldığını söyledi.

DAVUT AYDIN: FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ HASAN DEĞİL

Aydın'ın 2 ağabeyi Remzi ile Recep Aydın ise 31 Aralık'ta Adana'daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer ağabeyi Davut Aydın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Doğankent Mahallesi'ndeki evine dönen Davut Aydın, gazetelerde yayınlanan fotoğraflardaki kişinin kardeşi Hasan Aydın olmadığını ileri sürdü. Davut Aydın, "Ben videoyu izlemedim, ama izleyen yeğenlerim, bana fotoğrafını gönderdiler. O vahşet görüntülerindeki teröristlerden ön planda olanın kardeşim olduğunu ileri sürdüler ama fotoğraf karesinde ön plandaki değil, arka planda kalan biri var o kardeşimize benziyor. Yani gazetelerde yayınlanan fotoğraftaki terörist Hasan Aydın değil" dedi.

Kardeşinin Hatay'a askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, "Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar. Öyle olsaydı, şimdi Hasan Aydın cezaevinde, yeğenlerim de yanımızda olurdu. En azından böyle vahşi bir örgüte hizmet etmezdi. Şimdi yeğenlerim, hayatta mı, değil mi bilmiyorum. Biz her gün bu acı ile kahroluyoruz" diye konuştu.

İstanbul Emniyeti'nde çatışma

Gökçek: Pavyonlar tarih oluyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti

98 yaşındaki başarılı siyasetçi Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti.

Gökçek: Pavyonlar tarih oluyor

Gökçek: Pavyonlar tarih oluyor

Melih Gökçek, Ankara Ulus'ta bulunan pavyonlarla ilgili açıklama yaptı.

 

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti.

İstanbul'da polise ateş açıldı!

İstanbul'da polise ateş açıldı!

Hainler yine saldırdı. İstanbul Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenlendi.

 

Başbakan'la yemek yiyen asker şehit

Başbakan'la yemek yiyen asker şehit

Başbakan'la fotoğraf çekilen askerin şehit olduğu öğrenildi.

İstanbul'da şok saldırılar

İstanbul'da şok saldırılar

İstanbul'da Vatan Emniyete roketli saldırı girişiminde bulunuldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya