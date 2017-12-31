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O hakim de 'Mor Beyin' kurbanı

O hakim de 'Mor Beyin' kurbanı.14758
  • Giriş : 31.12.2017 / 13:09:00

Daha önce telefonunda Bylock çıktığı belirlenen hakim Fatih Mehmet Aksoy'un da FETÖ'nün kurbanı olduğu ortaya çıktı.

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MİT TIR'larının durdurulması emrinin veren savcıları tutuklayan hakim, FETÖ'den tutuklanmıştı. Gerçek ortaya çıktı.

Ankara Başsavcılığının 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıklamasının ardından gözler mağdurlara çevrildi. Kullandıkları bazı programlar nedeniyle ByLock listesine yönlendirilenlerin arasında 57 hakim ve savcının da olduğu belirlendi. Bu isimlerden bazıların ikinci hattında ByLock tespit edildiği, bazıları hakkında ise farklı deliller olduğu belirlendi. HSK, hakkında ByLock dışında delil bulunmayanların mesleğe iadesi için harekete geçti.

TELEFONLARI İNCELENDİ

FETÖ kumpasına maruz kalan listedeki isimlerin arasında dikkat çeken hakim ve savcılar da olduğu ortaya çıktı. Yargı içerisinde, ByLock nedeniyle açığa alınmaları şaşkınlığa neden olan 7 isim, telefonlarının incelenmesi için HSK Teftiş Kurulu’na teslim etmişti. Telefonlarda ByLock izine rastlanmadı ancak güvenlik birimlerinin listede bulunduklarını belirtmesi üzerine 7 yargı mensubu açığa alındı.

TIR’LARI DURDURANLARI TUTUKLAMIŞTI

Yaklaşık 1 sene sonra 7 ismin de FETÖ tuzağı sonucu ByLock listelerine girdiği ortaya çıktı. Bu tespit sonrası HSK, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı döneminde MİT Tırlarının durdurulması olayına imza atan savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da aralarında bulunduğu 7 ismin göreve iadesi için çalışmalara başladı. HSK 2. Dairesi önümüzdeki günlerde 7 isim hakkındaki açığa alma kararını kaldırarak, göreve dönüşlerini sağlayacak.

AĞIR CEZA REİSLERİ DE VAR

Bu isimler şöyle:

* Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz,

* Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş,

* Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy,

* Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen,

* Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel,

* Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik,

* Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu.

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