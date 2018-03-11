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O hakim, korkunç kazada hayatını kaybetti

O hakim, korkunç kazada hayatını kaybetti.20032
  • Giriş : 11.03.2018 / 08:18:00

Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz hayatını kaybetti.

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Sepet Beşik

Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü Mustafa B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), "Fethullah Gülen davası" , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.

Hürriyet

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